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Сотни верующих в честь Крещения Господня окунулись в иордань на Тагильском пруду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотни верующих в честь Крещения Господня окунулись в иордань на Тагильском пруду

Сегодня, 19:34ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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