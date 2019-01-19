Сотни верующих в честь Крещения Господня окунулись в иордань на Тагильском пруду

К единственной разрешенной купели Нижнего Тагила приходят жители, чтобы окунуться в освященную прорубь.

За минувшую ночь в иордани побывали 250 тагильчан. К полудню столько же верующих окунулись в прорубь. Пострадавших не было. Об этом сообщил журналистам начальник поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Юрий Миенков.

Благоприятна для купания и погода. Температура воздуха не опускалась днем ниже -3 градусов.

Ощущение блаженства, благодать Божья снизошла и на нас,поделился с журналистами «Тагильского рабочего» Александр Христолюбов.

Верующие тагильчане приходят с детьми и родными. Для некоторых людей окунание в прорубь – ежегодная традиция, информирует «Тагильский рабочий».