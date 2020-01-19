В Нижнем Тагиле более 500 человек окунулись в купели

С полуночи 19 января в иордани, оборудованной на берегу Тагильского пруда, искупались более 500 человек, сообщает ИА «Все Новости». Об этом изданию рассказала замдиректора клуба моржей Нижнего Тагила Наталья Усова.
По данным на 10:30 утра в Нижнем Тагиле в купели окунулись более 500 человек. Первые желающие пришли еще до полуночи, пока иордань не была официально открыта.
Люди идут размеренно, наплыва пока нет. Поэтому доступ к иордани не ограничиваем. Температура воды сейчас +3, воздуха — где-то -15. Люди после купания сразу не бегут в палатку или в машину, а кайфуют, не ощущается мороз. Но если долго стоять на улице, руки уже мерзнут, рассказали в Нижнетагильском клубе моржей.
Крещенская купель в Нижнем Тагиле располагается за отелем «Демидов Плаза» по улице Горошникова. На месте дежурят спасатели, медики и полицейские. Для посещений иордань открыта до позднего вечера.
Всего, в Свердловской области, открыты для купания 147 купелей. По данным МЧС к утру воскресенья в них окунулись более 50 тысяч уральцев.