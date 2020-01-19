В Свердловской области из-за тонкого льда закрыты 13 купелей
Сегодня, 19:46ОбществоФото: ИА «Все новости»
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Из-за угрозы обрушения льда в Свердловской области сотрудниками МЧС закрыты 13 крещенских купелей, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из них семь — в Екатеринбурге, остальные — в Каменском, Верхотурском, Сосьвинском городских округах и Богдановиче. Спасатели приняли такое решение после того, как во время купания людей по льду пошли трещины.
Чрезвычайных происшествий на водоемах Свердловской области не зарегистрировано. Кроме того, сотрудники МЧС обнаружили в поселке Медном несанкционированную купель, которую в последствии ликвидировали.
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