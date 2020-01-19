В Свердловской области сняли ролики про нацпроекты, где главный герой диванный критик
Сегодня, 21:27ОбществоФото: скриншот с видео
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В Свердловской области снято несколько видеороликов, рассказывающих о реализации национальных проектов в регионе. Главным героем стал Степан — любитель поспорить с телевизором, сидя на диване.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
По сюжету Степан с критикой воспринимает новости о благоустройстве набережных, новых поликлиниках и открытии образовательных центров. Тогда ведущая новостей «забрасывает» его на место, где он может убедится в достоверности информации.
В видео упомянуты такие города как Екатеринбург, Нижний Тагил, Кушва, Бисерть, Полевской и другие. На сегодняшний день выпущены три ролика о нацпроектах «Зравоохранение», «Образование» и «Жилье и городская среда».
Видео
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Видео: www.youtube.com
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