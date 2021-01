Девочка из Екатеринбурга выиграла на конкурсе красоты «Мисс Мира 2021» в Москве, сообщила победительница на своей странице в Instagram.

Гран-при «Мисс Мира 2021» получила 10-летняя Полина Первых из Екатеринбурга. Конкурс проходил в одном из ресторанов Москвы. Мне вручили премию Вячеслава Зайцева в номинации «Лучшая детская модель». Он лично подарил мне диплом и статуэтку, сообщила Полина. Девочка отметила, что будет носить титул, не теряя достоинства. Кроме того, она выразила благодарность людям, организовавшим конкурс. Photo: Диана Первых в Instagram

