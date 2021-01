«Черный пиар»: епархия ответила на обвинение в получении денег от монастыря Сергия

В Екатеринбургской епархии ответили на слова адвоката опального отца Сергия о том, что Среднеуральский женский монастырь передавал епархии миллионы рублей.

Там с сожалением отнеслись к тому, что сторонники экс-схиигумена Сергия используют «черный пиар», поскольку перечисление денег между структурами епархии не является чем-то необычным. Адвокат «забыл» упомянуть, что все договоры о предоставлении коммунальных услуг заключены с епархией,отметили в ведомстве. Это означает, что поступающие средства уходили на компенсацию затрат епархии по содержанию Среднеуральского монастыря. Там подчеркнули, что информация о денежных суммах не является правдивой и «существенно завышена», сообщает Е1. Епархия также обратила внимание на ситуацию с автомобилем Toyota Camry. По словам пресс-службы, транспортное средство принадлежит семье православного священника, в которой девять детей. Машину семья получила в тот момент, когда находилась в непростой жизненной ситуации. Напомним, сегодня адвокат Павел Бабиков рассказал, что до лета 2020 года Среднеуральский женский монастырь передавал в епархию Екатеринбурга денежные средства в размере нескольких миллионов рублей. Адвокат опального Сергия: монастырь передавал епархии Екатеринбурга миллионы рублей

