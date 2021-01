Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор избившего журналиста Шибанова

В Екатеринбурге назначена дата рассмотрения апелляции, поданной Максимом Шибановым на приговор за избиение журналиста в сквере у Театра драмы во время протестов, сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Планируется, что новое заседание состоится 20 января 2021 года. Напомним, конфликт между журналистом Румянцевым и Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года во время одного из митингов в сквере у Театра драмы. На видеозаписях можно увидеть, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова, после чего молодой человек его толкнул. В результате суд квалифицировал деяние Шибанова по статье 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил его к выплате штрафа в 35 тысяч рублей и компенсации потерпевшему Румянцеву в 87 тысяч рублей. Избивший журналиста в сквере у Драмтеатра уралец обжаловал приговор

