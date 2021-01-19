Как в Свердловской области проходят Крещенские купания

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили TagilCity.ru, что на месте в течение дня дежурит отдельный экипаж ГИБДД. Сотрудники ДПС следят, чтобы не возникало пробок на участке дорог рядом с купелью. Кроме того, на месте находятся полицейские отряда ППС и инспекторы охраны общественного порядка. По информации пресс-службы, купание организовано на хорошем уровне и проходит спокойно.