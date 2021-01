Как в Свердловской области проходят Крещенские купания

19 января в свердловских городах организованы крещенские купания.

Крещенские купания в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле жители окунались в прорубь спокойно и без спешки. Некоторые не торопились одеться. Они фотографировались и с улыбкой просматривали запечатленные моменты. Photo: ИА «Все новости» Тагильские народные избранники тоже не против окунуться в купель. Депутат городской думы Нижнего Тагила Денис Корякин поучаствовал в празднике и выложил видео в Instagram. Судя по дате публикации записи, он окунулся в прорубь вечером 18 января. Депутат молодежный парламента Нижнего Тагила, руководитель НТМО «Молодая гвардия» Дмитрий Арды также не остался в стороне. Он искупался в Тагильском пруду у клуба моржей на проспекте Мира, 1. Ежегодно с 2017 года он выкладывает фотографии с Крещенских купаний. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений Кульберг не остались в стороне и тоже искупались в проруби, сообщает E1. Photo: E1.ru Для безопасности купающихся в проруби акватории Тагильского пруда принимлись все возможные меры безопасности. Как рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин, у купели дежурят шесть сотрудников центра и два водолаза. Купания проходят хорошо. Кроме нас на месте сотрудники полиции и волонтеры. Силами центра были установлены палатки для обогрева граждан, чтобы никто не замерз. Кроме нас тут дежурят полицейские, волонтеры и сотрудники ЧОП, рассказал Сергей Коперкин. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили TagilCity.ru, что на месте в течение дня дежурит отдельный экипаж ГИБДД. Сотрудники ДПС следят, чтобы не возникало пробок на участке дорог рядом с купелью. Кроме того, на месте находятся полицейские отряда ППС и инспекторы охраны общественного порядка. По информации пресс-службы, купание организовано на хорошем уровне и проходит спокойно. Крещенские купания в столице Урала В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января отмечалось небольшое количество купающихся. В столице Урала организовано 17 купелей. Несмотря на морозы, в купаниях приняли участие около 15 тысяч человек. По данным синоптиков, ночью температура опускалась до -23 градусов. Photo: «КП-Екатеринбург» Зоны купания будут открыты до 00.00, затем их покроют снегом и заморозят, сообщает «КП-Екатеринбург». Крещенские купания в Верхней Салде В купели Верхней Салды ночью искупались более сотни человек. Photo: «Верхняя Салда официально» во «Вконтакте» У купели на Верхнесалдинской лодочной станции дежурили сотрудники муниципалитета, полицейских, врачей и спасателей, сообщается в группе «Верхняя Салда официально» во «Вконтакте».

