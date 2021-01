На Урале в 2020 году 536 многодетных мам получили знак «Материнская доблесть»

В Свердловской области за 2020 года знаком отличия «Материнская доблесть» наградили 536 мам, сообщает департамент информационной политики.

Знак «Материнская доблесть» вручался в 2020 году матерям, которые воспитали пятерых и более детей. Отмечается, что для получения награды учитывались как рожденные дети, так и усыновленные. Свердловская область стала первым субъектом Российской Федерации, в котором был введен такой знак отличия. С 2007 года им были награждены более 5,6 тысячи многодетных мам. Знаки разделены по степеням. Первая степень вручается родительницам десяти и более детей. Таким женщинам полагается выплата в размере почти 150 тысяч рублей. За 2020 год в Свердловской области награждены три такие матери. При наличии восьми или девяти ребят, положен знак второй степени и премия почти 75 тысяч рублей. Такое количество детей на 2020 года в регионе имели 18 женщин. Знак третьей степени получили 515 мам. Его вручают за пятерых, шестерых и семерых отпрысков. Такими женщинам положена выплата более 37 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter