Обвинение запросило Рамилю Шамсутдинову 25 лет колонии строгого режима

Обвинение запросило Рамилю Шамсутдинову 25 лет колонии строгого режима

Сегодня, 11:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокурор запросил для Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, максимальный срок — 25 лет, сообщают «Новые известия».

Государственный обвинитель предложил назначить наказание путем частичного сложения уже назначенных. Срок в 25 лет является максимально возможным для солдата-срочника, в конце декабря прошлого года присяжные признали его виновным, однако указали, что он заслуживает снисхождения.

Приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы нельзя в соответствии со статьей 65 УК РФ (Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении).

Ранее Шамсутдинов раскаялся в расстреле сослуживцев, объяснив поступок дедовщиной. Родственники погибших и пострадавших подали к нему иски о возмещении морального ущерба на сумму 26,7 миллиона рублей.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев, при этом погибли восемь человек, двое были ранены.

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