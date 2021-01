Обвинение запросило Рамилю Шамсутдинову 25 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, максимальный срок — 25 лет, сообщают «Новые известия».

Государственный обвинитель предложил назначить наказание путем частичного сложения уже назначенных. Срок в 25 лет является максимально возможным для солдата-срочника, в конце декабря прошлого года присяжные признали его виновным, однако указали, что он заслуживает снисхождения. Приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы нельзя в соответствии со статьей 65 УК РФ (Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении). Ранее Шамсутдинов раскаялся в расстреле сослуживцев, объяснив поступок дедовщиной. Родственники погибших и пострадавших подали к нему иски о возмещении морального ущерба на сумму 26,7 миллиона рублей. Напомним, Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев, при этом погибли восемь человек, двое были ранены. Сослуживец солдата, устроившего стрельбу в Забайкалье, получил два года условно

