Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении

В Екатеринбурге мужчина, который пытался убить женщину и отрезал ей два пальца, сознался в еще одном нападении.

Следователи считают, что 25-летний парень, который при попытке убийства отрезал женщине два пальца, осенью прошлого года напал с ножом на 17-летнюю девушку на Широкой речке. Следствие считает, что именно он совершил нападение на 17-летнюю уроженку Киргизии в подъезде дома на Соболева,21/1. Мужчина уже признался в этом преступлении,рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. Напомним, 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой Речке неизвестный возле лифта дважды ударил ножом 17-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, она была в коме. Возле палаты была поставлена охрана, так как следователи боялись, что убийца может вернуться. В Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта

