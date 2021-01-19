Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении

Напомним, 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой Речке неизвестный возле лифта дважды ударил ножом 17-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, она была в коме. Возле палаты была поставлена охрана, так как следователи боялись, что убийца может вернуться.