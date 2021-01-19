Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении

Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге мужчина, который пытался убить женщину и отрезал ей два пальца, сознался в еще одном нападении.

Следователи считают, что 25-летний парень, который при попытке убийства отрезал женщине два пальца, осенью прошлого года напал с ножом на 17-летнюю девушку на Широкой речке.

Следствие считает, что именно он совершил нападение на 17-летнюю уроженку Киргизии в подъезде дома на Соболева,21/1. Мужчина уже признался в этом преступлении,рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой Речке неизвестный возле лифта дважды ударил ножом 17-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, она была в коме. Возле палаты была поставлена охрана, так как следователи боялись, что убийца может вернуться.

Stories:
Екатеринбург
убийцаножподозреваемыйпризнаниеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы