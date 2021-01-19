Полиция предлагает сто тысяч за украденные гаджеты с места убийства в Нижнем Тагиле

Напомним, трагедия произошла 20 октября 2018 года в Нижнем Тагиле. В квартире на улице Ленинградский проспект зарезали 36-летнюю женщину, а её 12-летнюю дочь задушили. Преступление не закрыто, продолжается расследование. За информацию о местонахождении убийцы полиция предлагает вознаграждение в один миллион рублей.