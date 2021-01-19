Полиция предлагает сто тысяч за украденные гаджеты с места убийства в Нижнем Тагиле

Полиция предлагает сто тысяч за украденные гаджеты с места убийства в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
МВД по Свердловской области гарантирует вознаграждение в сто тысяч рублей за украденные с места убийства в Нижнем Тагиле гаджеты, сообщает пресс-служба ведомства.

МВД по Свердловской области объявило вознаграждение за информацию о местонахождении ноутбука и планшета, украденных с места убийства 36-летней матери и её 12-летней дочери в квартире на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

В частности, разыскивается планшет Samsung SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX. Белого цвета с надписью «Hello, Kitty», а также черный ноутбук «Lenovo» с серийным номером G580 WBO7066248.

Правоохранители устанавливают самые мелкие детали и прорабатывают все имеющиеся зацепки, объяснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении гаджетов, просят позвонить по телефону ГУ МВД региона 8 (343) 3587161 или в ОВД по Нижнему Тагилу 8 (3435) 676002. Стражи порядка гарантируют анонимность звонка.

Напомним, трагедия произошла 20 октября 2018 года в Нижнем Тагиле. В квартире на улице Ленинградский проспект зарезали 36-летнюю женщину, а её 12-летнюю дочь задушили. Преступление не закрыто, продолжается расследование. За информацию о местонахождении убийцы полиция предлагает вознаграждение в один миллион рублей.

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