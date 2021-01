Свердловское Управление Роспотребнадзора провело исследование воды в 112 купелях области, восемь из них признаны непригодными для купания.

Речь идет о водоемах в Талице, поселках Ключевск, Лосиный, Сарапулка и Троицкий, Верхней Туре, Екатеринбурге, селе Черноусово. В Малоистокском пруду санитарные врачи обнаружили нефть, железо и марганец, а реке Брусянка — содержание взвешенных веществ. Ранее все купели были приняты сотрудниками МЧС. Напомним, в Нижнем Тагиле желающие искупаться в крещенской купели, могут сделать это на Тагильском пруду рядом с клубом «моржей». В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

