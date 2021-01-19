Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

По статистике, в службу занятости обратилось 39,4% безработных, остальные искали работу через знакомых (59,6%) и по объявлениям (57,6%). Численность рабочей силы в ноябре 2020 года составила 2,1 миллиона человек, что на 68,1 тысячи меньше, чем в ноябре 2019 года.