Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

Сегодня, 12:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области количество безработных за год выросло в 1,4 раза. Данные по итогам ноября 2020 года опубликовал Свердловскстат.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в регионе было 121,9 тысячи человек, что на 37 тысяч больше, чем в 2019 году.

Уровень безработицы среди сельских жителей составил 8,5%, он превышал уровень безработицы жителей города (5,3%). Однако работу чаще искали городские жители.

По статистике, в службу занятости обратилось 39,4% безработных, остальные искали работу через знакомых (59,6%) и по объявлениям (57,6%). Численность рабочей силы в ноябре 2020 года составила 2,1 миллиона человек, что на 68,1 тысячи меньше, чем в ноябре 2019 года.

Напомним, с января по ноябрь 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество официально безработных граждан увеличилось в девять раз.

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