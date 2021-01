Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

В Свердловской области количество безработных за год выросло в 1,4 раза. Данные по итогам ноября 2020 года опубликовал Свердловскстат.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в регионе было 121,9 тысячи человек, что на 37 тысяч больше, чем в 2019 году. Уровень безработицы среди сельских жителей составил 8,5%, он превышал уровень безработицы жителей города (5,3%). Однако работу чаще искали городские жители. По статистике, в службу занятости обратилось 39,4% безработных, остальные искали работу через знакомых (59,6%) и по объявлениям (57,6%). Численность рабочей силы в ноябре 2020 года составила 2,1 миллиона человек, что на 68,1 тысячи меньше, чем в ноябре 2019 года. Напомним, с января по ноябрь 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество официально безработных граждан увеличилось в девять раз. Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис

