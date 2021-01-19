Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 раза

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в регионе было 121,9 тысячи человек, что на 37 тысяч больше, чем в 2019 году.
Уровень безработицы среди сельских жителей составил 8,5%, он превышал уровень безработицы жителей города (5,3%). Однако работу чаще искали городские жители.
По статистике, в службу занятости обратилось 39,4% безработных, остальные искали работу через знакомых (59,6%) и по объявлениям (57,6%). Численность рабочей силы в ноябре 2020 года составила 2,1 миллиона человек, что на 68,1 тысячи меньше, чем в ноябре 2019 года.
Напомним, с января по ноябрь 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество официально безработных граждан увеличилось в девять раз.