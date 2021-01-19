Уралец чуть не лишился двух иномарок из-за «чертовой дюжины» штрафов

Уралец чуть не лишился двух иномарок из-за «чертовой дюжины» штрафов

Сегодня, 11:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Каменска-Уральского принудительно погасил 13 штрафов на сумму около 12,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Мужчина неоднократно являлся нарушителем ПДД и накопил штрафов на 6,5 тысячи рублей. Однако самостоятельно он их не оплачивал.

Судебные приставы-исполнители ограничили должнику права собственности на автомобили «АУДИ Q8» и «ХЕНДЭ САНТА ФЕ». Кроме того, было обращено взыскание на деньги с его счетов и заработной платы.

В результате сумма штрафов была взыскана с зарплаты должника, кроме того, ему пришлось заплатить 6 тысяч рублей исправительного сбора.

Напомним, екатеринбуржец провел новогодние праздники под арестом, так как не выпласивал долг по алиментам свыше 600 тысяч рублей.

Related news:
Каменск-Уральскийштрафыдолгисудебные приставыприставы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы