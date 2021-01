Уралец чуть не лишился двух иномарок из-за «чертовой дюжины» штрафов

Житель Каменска-Уральского принудительно погасил 13 штрафов на сумму около 12,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Мужчина неоднократно являлся нарушителем ПДД и накопил штрафов на 6,5 тысячи рублей. Однако самостоятельно он их не оплачивал. Судебные приставы-исполнители ограничили должнику права собственности на автомобили «АУДИ Q8» и «ХЕНДЭ САНТА ФЕ». Кроме того, было обращено взыскание на деньги с его счетов и заработной платы. В результате сумма штрафов была взыскана с зарплаты должника, кроме того, ему пришлось заплатить 6 тысяч рублей исправительного сбора. Напомним, екатеринбуржец провел новогодние праздники под арестом, так как не выпласивал долг по алиментам свыше 600 тысяч рублей. Уралец провел новогодние праздники под арестом за неуплату 600 тысяч рублей алиментов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter