Уралец чуть не лишился двух иномарок из-за «чертовой дюжины» штрафов

Мужчина неоднократно являлся нарушителем ПДД и накопил штрафов на 6,5 тысячи рублей. Однако самостоятельно он их не оплачивал.
Судебные приставы-исполнители ограничили должнику права собственности на автомобили «АУДИ Q8» и «ХЕНДЭ САНТА ФЕ». Кроме того, было обращено взыскание на деньги с его счетов и заработной платы.
В результате сумма штрафов была взыскана с зарплаты должника, кроме того, ему пришлось заплатить 6 тысяч рублей исправительного сбора.
Напомним, екатеринбуржец провел новогодние праздники под арестом, так как не выпласивал долг по алиментам свыше 600 тысяч рублей.