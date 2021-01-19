В Екатеринбурге экипаж ДПС помог упавшей на скользком тротуаре женщине

Инцидент произошел утром 18 января в Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Папанина. Неподалеку от места нес службу экипаж ДПС. Когда сотрудники увидели женщину на земле, один из полицейских оказал ей первую помощь, а второй вызвал скорую помощь.