В Екатеринбурге экипаж ДПС помог упавшей на скользком тротуаре женщине

В Екатеринбурге экипаж ДПС помог упавшей на скользком тротуаре женщине

Сегодня, 08:29ОбществоPhoto: Валерий Горелых
В Екатеринбурге 18 января инспекторы ГИБДД помогли 71-летней женщине, которая упала на скользком тротуаре и травмировала ногу.

Женщина от болевого шока не могла встать самостоятельно, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых.

Инцидент произошел утром 18 января в Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Папанина. Неподалеку от места нес службу экипаж ДПС. Когда сотрудники увидели женщину на земле, один из полицейских оказал ей первую помощь, а второй вызвал скорую помощь.

В результате женщина была госпитализирована с подозрением на перелом ноги.

Напомним, 13 января под Каменском-Уральским инспекторы ГИБДД спасли от холода семью с 8-месячным ребенком. На трассе у семьи сломалась машина.

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