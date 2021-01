В Екатеринбурге экипаж ДПС помог упавшей на скользком тротуаре женщине

В Екатеринбурге 18 января инспекторы ГИБДД помогли 71-летней женщине, которая упала на скользком тротуаре и травмировала ногу.

Женщина от болевого шока не могла встать самостоятельно, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых. Инцидент произошел утром 18 января в Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Папанина. Неподалеку от места нес службу экипаж ДПС. Когда сотрудники увидели женщину на земле, один из полицейских оказал ей первую помощь, а второй вызвал скорую помощь. В результате женщина была госпитализирована с подозрением на перелом ноги. Напомним, 13 января под Каменском-Уральским инспекторы ГИБДД спасли от холода семью с 8-месячным ребенком. На трассе у семьи сломалась машина. На Урале инспекторы ДПС спасли от холода семью с 8-месячным ребенком

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter