В РПЦ назвали крещенские купания маргинальным суеверием

В РПЦ назвали крещенские купания маргинальным суеверием

Сегодня, 10:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Ритуал окунания в крещенскую прорубь не нужен верующим, заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, христианам не стоит впадать в суеверия, а купание — это маргинальный обычай, без которого можно обойтись. Макарий посоветовал верующим больше молиться, ходить в храм и читать Евангелие.

Также, по мнению представителя РПЦ, участие в церковных таинствах без понятия того, о чём идёт речь, «не есть благое дело».

Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражён, и беда для социума,пояснил Макарий.

Напомним, в Нижнем Тагиле организована крещенская купель на Тагильском пруду. Сегодня все желающие могут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня.

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