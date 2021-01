В РПЦ назвали крещенские купания маргинальным суеверием

Ритуал окунания в крещенскую прорубь не нужен верующим, заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, христианам не стоит впадать в суеверия, а купание — это маргинальный обычай, без которого можно обойтись. Макарий посоветовал верующим больше молиться, ходить в храм и читать Евангелие. Также, по мнению представителя РПЦ, участие в церковных таинствах без понятия того, о чём идёт речь, «не есть благое дело». Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражён, и беда для социума,пояснил Макарий. Напомним, в Нижнем Тагиле организована крещенская купель на Тагильском пруду. Сегодня все желающие могут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня. В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

