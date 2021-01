ВСК: отечественные страховщики переходят на «цифру» быстрее европейских коллег

По данным, имеющимся у заместителя гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, российские страховщики сегодня опережают коллег из Европы в области финтеха.

«Главная инновация — это экосистемы, — говорит она. — При их использовании у клиента появляется возможность здесь и сейчас получить не просто одну финансовую услугу, а целые сервисные решения в комплексе. Это дает возможность экономии не только времени клиента, но и его денег». РФ уже сегодня, показывая серьезные темпы в развитии, опережает страховую отрасль стран Европы. Но для содействия грамотному цифровому развитию страхования одного только участия бизнеса недостаточно. Помощь необходима и со стороны государства, пишет volga.news. Пример сервиса «Цифровой профиль», внедренного ВСК, уже показал возможности успешной интеграции с государственными цифровыми проектами. Он помогает любому желающему в оформлении необходимого продукта на сайте ВСК за несколько мгновений. При этом не надо вводить данные из различных ведомств вручную — вся необходимая информация появится в автоматическом режиме. По информации специалистов ВСК, скоро в сервисе появятся данные из базы МВД. Это даст возможность еще проще оформлять онлайн полисы автострахования. Для страховщиков крайне важно, чтобы активно развивалась система межведомственного документооборота, поскольку находящиеся в ней данные серьезно ускорят урегулирование страховых событий. В данный момент в планах ВСК интеграция с таким сервисом, как Система быстрых платежей. «Такие проекты ведут к безопасности, к быстроте, — отмечает Сорокина. — Они позволяют снизить количество возможных мошеннических схем, которые в финансовой отрасли быстро развиваются». Можно говорить о стремительном росте количества потребителей на рынке финтех-услуг. Как говорят данные исследования аналитического издания Bloomchain, Россия оказалась в тройке ведущих стран по степени распространения данного направления. Как считают эксперты, положительная динамика является мотивацией, чтобы организации более охотно внедряли у себя финансовые технологии.

