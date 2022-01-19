Бунт из-за питания в школьной столовой подняли родители в Екатеринбурге

Родители учеников школы № 1 в Екатеринбурге пытаются добиться смены комбината питания. По их словам, к еде дети в школе не притрагиваются. Родители пишут жалобы и создали петицию для сбора подписей.

Претензии у родителей возникли к ООО «Аппетит». Оно выиграло тендер на госзакупках. По словам одной из родительниц, питание всегда холодное, а в качестве второго блюда обычная каша. Родители даже приходят с проверками в школу, чтобы проконтролировать, чем кормят учеников. Мама ученика рассказала, что никаких вредителей они не увидели, но температура еды, комплектность и качество вызывает вопросы. Родители отправляли жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. После нового года в школе сменился комбинат питания, рассказывает мама одного из учеников. Компания ООО «Аппетит» выигрывает тендеры уже не впервые. Предыдущий контракт действовал с 2019 по 2021 год и оценивался в 13 миллионов рублей. В то же время комбинат обслуживал школы № 6, 25 и 57. Новый контракт заключен со школами № 1 и 57. Его стоимость 17,5 миллиона рублей. При этом сами родители говорят, что ООО «Комфорт», которое было ранее в школе, кормит вкусно и дети в восторге. Это сказано в тексте петиции. Ее за два дня подписали более 500 родителей.

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