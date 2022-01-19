Глава Свердловской области в Крещенскую ночь нырял с головой в прорубь

Сразу два высокопоставленных чиновника Свердловской области «засветились» в Крещенскую ночь у проруби. Это губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Последний снимал видео, которое позже выложил в своем Instagram.
Место действия — купель на Малом Истоке. Куйвашев по православному христианскому обычаю осеняет себя крестным знамением и трижды окунается с головой в ледяную воду. Еще раз крестится и выходит на лед в хорошем расположении духа. Свои ощущения глава области передает одним емким словом: «Хорошо!»
А глава Екатеринбурга от себя добавил:
Сегодня вечером я окунулся в ледяную воду вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию — непередаваемые!
Всего на территории региона сейчас действуют 90 купелей в 45 муниципалитетах области, из них 13 организованы в Екатеринбурге. Безопасность верующих обеспечивают полицейские, росгвардейцы, сотрудники ЧОПов. Также у крещенских купелей дежурят спасатели и бригады скорой помощи.