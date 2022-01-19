Глава Свердловской области в Крещенскую ночь нырял с головой в прорубь

Место действия — купель на Малом Истоке. Куйвашев по православному христианскому обычаю осеняет себя крестным знамением и трижды окунается с головой в ледяную воду. Еще раз крестится и выходит на лед в хорошем расположении духа. Свои ощущения глава области передает одним емким словом: «Хорошо!»