Глава Свердловской области в Крещенскую ночь нырял с головой в прорубь

Глава Свердловской области в Крещенскую ночь нырял с головой в прорубь
Глава Свердловской области в Крещенскую ночь нырял с головой в прорубь
Сегодня, 09:16ОбществоФото: Евгений Куйвашев / Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев искупался в Крещенскую ночь в ледяной воде.

Сразу два высокопоставленных чиновника Свердловской области «засветились» в Крещенскую ночь у проруби. Это губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Последний снимал видео, которое позже выложил в своем Instagram.

Место действия — купель на Малом Истоке. Куйвашев по православному христианскому обычаю осеняет себя крестным знамением и трижды окунается с головой в ледяную воду. Еще раз крестится и выходит на лед в хорошем расположении духа. Свои ощущения глава области передает одним емким словом: «Хорошо!»

А глава Екатеринбурга от себя добавил:

Сегодня вечером я окунулся в ледяную воду вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию — непередаваемые!

Всего на территории региона сейчас действуют 90 купелей в 45 муниципалитетах области, из них 13 организованы в Екатеринбурге. Безопасность верующих обеспечивают полицейские, росгвардейцы, сотрудники ЧОПов. Также у крещенских купелей дежурят спасатели и бригады скорой помощи.

Сюжеты:
Екатеринбург
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