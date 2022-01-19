Качество за полцены: в Тагиле сеть оптики дарит скидки до 50% на оправы

В Нижнем Тагиле салон оптики «Культура зрения» объявила скидки до 50% на качественные оправы, проверенные отзывами покупателей. В сети оптики с 10-летним опытом работы можно выбрать надежную и модную модель для детей, женщин и мужчин.

Каждому знакомо, когда после покупки очки начинают деформироваться: оправа растягивается, а шарниры и линзы выпадают. Но теперь тагильчанам не нужно искать качественные очки по рекомендации знакомых. В городе работает сеть оптик «Культура зрения», которая известна 10-летним опытом работы в регионе и многочисленными отзывами свердловчан. Посетила «Культуру зрения» по рекомендации коллеги. В первую очередь порадовало обслуживание. Оптометрист не только проверил зрение, но и спросил: какой образ жизни я веду, постоянно ли ношу очки, как часто провожу время за компьютером или за рулем. Сотрудники внимательно отнеслись к моим пожеланиям в выборе оправы, так как мне важно, чтобы очки были не только надежными, но и модными. Ношу уже несколько месяцев, и никаких нареканий, рассказала тагильчанка Ирина. В настоящее время очки — не только средство для коррекции зрения, но и способ самовыражения каждого человека. В сети оптики «Культура зрения» представлен обширный выбор оправ. Здесь вы можете выбрать как популярную, так и эксклюзивную модель по доступной цене. Специалисты оптики следят за трендами. Очки геометрической или классической формы, browline, панто, бабочки — и это только небольшая часть ассортимента. Главное для салонов оптики «Культура зрения» — доверие каждого покупателя. Офтальмолог с помощью современного оборудования диагностирует зрение, а консультанты подбирают удобную и надежную оправу. Таким образом, в салоне можно выбрать очки, которые не подведут в важный момент и подчеркнут вашу индивидуальность. Оптика напрямую сотрудничает с производителями, поэтому на полках салона представлен только лицензированный товар. Помимо этого, на очки действует гарантия один год. Весь январь в салонах оптики «Культура зрения» действует скидка 50% на оправы, поэтому успевайте до конца месяца принять участие в акции и позаботиться о себе с приятной выгодой. Проверенные специалисты помогут сделать выбор, а компания обеспечит качество товара. Фото: Салон оптики "Культура зрения" Адреса салонов оптики Культура зрения в Нижнем Тагиле: ул. Ленина, 59;

ул. Газетная, 72;

пр. Октябрьский, 12;

ул. Фрунзе, 19. Официальный сайт Instagram, VK

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