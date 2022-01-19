Профессор Хотимченко рассказал о недопустимости употребления алкоголя ежедневно

Не существует такого понятия как допустимая доза спиртного. Публикации о том, что в день можно выпивать бокал вина, являются, как правило, историями из жизни. То же самое относится к заметкам о пользе алкоголя. Утверждения, что в вине есть полезные вещества, которые спасут от атеросклероза, не имеют ничего общего с доказательной медициной.