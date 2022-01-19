Российский инвестиционный форум отложили из-за ситуации с коронавирусом

В Российской Федерации ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за новой мутации коронавируса - штамма “омикрон”. В связи с этим правительство страны приняло решение перенести сроки проведения Российского инвестиционного форума. Ранее мероприятие было запланировано на 17–19 февраля 2022 года.

Iz.ru сообщает, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации, глава организационного комитета РИФ Дмитрий Чернышенко рассказал о продолжении работы по подготовке к проведению мероприятия. Он подчеркнул, что для экономики государства важным является привлечение инвестиций в субъекты РФ. По этой причине, несмотря на перенос сроков, правительство продолжает проработку повестки и деловой программы Российского инвестиционного форума с регионами дистанционно. «Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем форум на самом высоком уровне», - отметил Чернышенко. Также перенос сроков проведения мероприятия прокомментировал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета мероприятия Антон Кобяков. По его словам, ситуация позволит руководителям субъектов России намного тщательнее подготовить проекты, которые они представят на площадках форума с учетом национальных целей развития. Фонду Росконгресс вместе с Роспотребнадзором перенос сроков даст возможность проработать усиленные меры безопасности проведения Российского инвестиционного форума в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции “омикрон”. О новых датах проведения РИФ объявят после того, как эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. Напомним: организует событие Фонд Росконгресс.

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