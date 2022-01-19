Сотрудник уральской колонии сделал протез для друга и попал в «Сколково»

Сотрудник уральской колонии сделал протез для друга и попал в «Сколково»
Сотрудник уральской колонии сделал протез для друга и попал в «Сколково»
Сегодня, 20:19ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Инструктор-кинолог ИК-52 в поселке Восточный Свердловской области разработал протез для своего друга, потерявшего три пальца, и был приглашен на стажировку в «Сколково».

По словам 25-летнего Алексея Медведева, все началось с покупки им 3D-принтера. Его заинтересовало 3D-моделирование, чуть позже он узнал о бионических протезах рук и решил спроектировать такой протез сам. Работа заняла у Алексея около двух недель, а затем он распечатал все детали на 3D-принтере.

Благодаря протезу, имитирующему хват натяжением троса, его друг смог не только брать мелкие предметы, но и управлять автомобилем. С этим проектом 25-летний изобретатель решил принять участие во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход», проходившем в конце ноября прошлого года в Москве.

На мероприятие присутствовал резидент инновационного центра «Сколково», занимающегося разработкой бионических протезов. Он высоко оценил разработку свердловчанина и пригласил на стажировку.

Фото:пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

По словам Алексея, разработка протезов пальцев очень актуальна в наши дни, и он очень рад, что может сделать мир лучше.

Алексей родился в Пышме, учится заочно в Шадринском педагогическом университете. Его специальностью по окончанию вуза станет работа с детьми с отклонениями в развитии, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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