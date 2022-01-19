Тагильчанам объяснили сбои в работе системы «Сетевой город»

Сбои в работе этой важной системы продолжаются периодически. Родители школьников возмущаются, но ситуация из года в год повторяется. Почему это происходит, объяснила начальник нижнетагильского управления образования Татьяна Удинцева.
Сетевой город — это автоматизированная информационная система, которая содержит базы данных обучающихся наших школ, педагогов. И эта система не предназначена как платформа для дистанционного обучения. Это электронный журнал, это электронный дневник, и необходимая статистическая отчетность по системе,пояснила она.
Систему «Сетевой город» одно время применяли для организации дистанционного обучения школьников. Однако сейчас ей уже 10 лет, и за это время она впитала в себя огромное количество данных.
Эта система находится у оператора электронного правительства Свердловской области. То есть там надежно защищены все персональные данные наших педагогов и детей. И конечно же, наступило время технических наладок этой системы ввиду того, что она стала по объему больше,сказала Татьяна Удинцева.
Начальник управления образования пояснила, что в настоящее время осуществляется перенос «Сетевого города» на другие серверы. Процесс не быстрый, но работа в этом направлении продолжается. Нужно просто подождать, когда она завершится.
Чтобы не утерять какие-то ресурсы, мы рекомендовали вести еще и бумажные журналы, чтобы не утерять никакие оценки наших детей. Сбой начинается, как правило, когда начинают работу все школы. Если зайти чуть пораньше, то она (система) работает нормально, стабильно, добавила Татьяна Удинцева в интервью ТК «Телекон».