Убивший и изнасиловавший туристку из Перми уралец обжаловал свой приговор

Убийца пермской туристки в Екатеринбурге Алексей Еремеев обжаловал свой приговор за попытку сексуального насилия над подростком. Ранее он был приговорен к 9 годам строгого режима. Однако в последний момент осужденный поменял адвоката.

Заседание по делу было отложено до февраля, так как защитнику еще требуется ознакомиться с делом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Напомним, 44-летний рецидивист Еремеев попытался изнасиловать подростка в Нижних Сергах. В феврале 2021 года мужчина был помещен под домашний арест, но уже в мае он сбежал в шалаш к реке Серги. Специалисты на него браслет не надевали, так как у него язвами травмирована кожа. В том же лесу, вместе с 26-летней подельницей он зарезал туристку из Перми. Уголовное дело пока еще не рассматривалось судом. По данным следствия, перед смертью погибшая подверглась групповому насилию с особой жестокостью. Напавшему на туристку из Перми свердловчанину предъявлено обвинение по 7 статьям

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