Убивший и изнасиловавший туристку из Перми уралец обжаловал свой приговор

Заседание по делу было отложено до февраля, так как защитнику еще требуется ознакомиться с делом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, 44-летний рецидивист Еремеев попытался изнасиловать подростка в Нижних Сергах. В феврале 2021 года мужчина был помещен под домашний арест, но уже в мае он сбежал в шалаш к реке Серги. Специалисты на него браслет не надевали, так как у него язвами травмирована кожа.
В том же лесу, вместе с 26-летней подельницей он зарезал туристку из Перми. Уголовное дело пока еще не рассматривалось судом. По данным следствия, перед смертью погибшая подверглась групповому насилию с особой жестокостью.