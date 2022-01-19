Убивший и изнасиловавший туристку из Перми уралец обжаловал свой приговор

Убивший и изнасиловавший туристку из Перми уралец обжаловал свой приговор
Убивший и изнасиловавший туристку из Перми уралец обжаловал свой приговор
Сегодня, 10:39ОбществоФото: 1MI
Убийца пермской туристки в Екатеринбурге Алексей Еремеев обжаловал свой приговор за попытку сексуального насилия над подростком. Ранее он был приговорен к 9 годам строгого режима. Однако в последний момент осужденный поменял адвоката.

Заседание по делу было отложено до февраля, так как защитнику еще требуется ознакомиться с делом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, 44-летний рецидивист Еремеев попытался изнасиловать подростка в Нижних Сергах. В феврале 2021 года мужчина был помещен под домашний арест, но уже в мае он сбежал в шалаш к реке Серги. Специалисты на него браслет не надевали, так как у него язвами травмирована кожа.

В том же лесу, вместе с 26-летней подельницей он зарезал туристку из Перми. Уголовное дело пока еще не рассматривалось судом. По данным следствия, перед смертью погибшая подверглась групповому насилию с особой жестокостью.

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