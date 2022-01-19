Вандалы повредили ледовый городок в Нижнем Тагиле

Вандалы повредили ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вандалы повредили ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:39ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Ледовый городок в Нижнем Тагиле регулярно подвергается умышленному вандализму.

Так, неизвестные украли гитару у Бременских музыкантов и ящерицу у Хозяйки Медной горы. Крокодил Гена усилиями вандалов лишился руки.

Приглянулись несознательным посетителям и световые элементы городка. Одна девушка с ножницами пыталась отрезать часть гирлянды у новогоднего Шара, но была задержана. Попытки срезать новогоднюю светотехнику происходят практически каждый день, отмечают в пресс-службе городской администрации.

Не меньше беспокойства приносят и дети, которые лазают по гирляндам, как по лестницам, не боясь удара током.

Напомним, что несмотря на вандализм работа ледового городка продлена до 25 января.

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