Вандалы повредили ледовый городок в Нижнем Тагиле

Так, неизвестные украли гитару у Бременских музыкантов и ящерицу у Хозяйки Медной горы. Крокодил Гена усилиями вандалов лишился руки.
Приглянулись несознательным посетителям и световые элементы городка. Одна девушка с ножницами пыталась отрезать часть гирлянды у новогоднего Шара, но была задержана. Попытки срезать новогоднюю светотехнику происходят практически каждый день, отмечают в пресс-службе городской администрации.
Не меньше беспокойства приносят и дети, которые лазают по гирляндам, как по лестницам, не боясь удара током.
Напомним, что несмотря на вандализм работа ледового городка продлена до 25 января.