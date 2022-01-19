Вандалы повредили ледовый городок в Нижнем Тагиле

Приглянулись несознательным посетителям и световые элементы городка. Одна девушка с ножницами пыталась отрезать часть гирлянды у новогоднего Шара, но была задержана. Попытки срезать новогоднюю светотехнику происходят практически каждый день, отмечают в пресс-службе городской администрации.