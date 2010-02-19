350 кредитов взяли по чужим паспортам мошенники в г. Нижний Тагил

Дело в том, что в последние годы участились случаи, когда студенты за денежное вознаграждение предоставляли свои паспорта для преступных финансовых операций. Оперативники выступят с лекциями о возможных последствиях необдуманного предоставления паспортных данных сторонним лицам. Начальник ОБЭП УВД по г. Нижний Тагил Юрий Леонов согласен с тем, что подобная акция необходима. Между тем, в Нижнем Тагиле преступники предпочитают не оформлять на чужой паспорт подставную фирму, а брать на него крупный кредит. Только за прошлый год было совершено 350 подобных мошенничеств. Жертвами таких преступлений становятся, как правило, малообеспеченные люди, граждане без постоянного места жительства или те, кто не бережёт свой паспорт, рассказал Юрий Леонов. Защитить себя от таких мошенничество довольно просто. Никогда, ни при каких условиях никому не отдавайте свой паспорт.