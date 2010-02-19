Для россиян 23 февраля праздник всех мужчин, а не только военных

Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Праздник всех российских мужчин отмечают 23-го февраля, главным образом, молодые люди в возрасте от 25 до 34-х лет и женщины. Днем военнослужащих его считают, в первую очередь, мужчины, а днем рождения Красной Армии - пожилые россияне.