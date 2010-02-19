Евсюков, возможно, будет отбывать срок в г. Нижний Тагил

Он приговорён к пожизненному заключению. Бывшие милиционеры отбывают сроки отдельно от обычных заключенных, ради их же безопасности. В СССР их направляли только в одну колонию — ИК-13 в Нижнем Тагиле. Не исключено, что Евсюков будет отбывать наказание именно здесь. По материалам газеты «Труд», кроме того, специально для осужденных милиционеров России открыты еще четыре зоны: в Рязанской Нижегородской, Псковской области и в Мордовии. Напомню, в апреле 2009 года Денис Евсюков, устроил стрельбу в московском супермаркете. Погибло 2 человека и несколько было ранено.