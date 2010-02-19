Хакер из г. Нижний Тагил украл у банка 465 тысяч рублей
19 февраля 2010, 16:52ОбществоArtem
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Ленинским районным судом нашего города вынесен приговор хакеру, который обманул банк почти на пол миллиона рублей.
Как рассказали нам в прокуратуре Свердловской области в 2006 году компьютерщик заключил договор с одним из банков, получив доступ к проведению операций с его счета. После чего компьютерный гений воспользовался вредоносной программой, изменив реквизиты. Он занимался переводом денег из одной валюты в другую, заведомо меняя курс, таким образом, мошенник незаконно присвоил 465 тыс. рублей. Суд приговорил хакера к 2,5 годам лишения свободы (условно) и штрафу 15 тыс. руб.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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