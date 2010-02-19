На Среднем Урале планируют создать высокоскоростной локомотив

«У нас есть Уралвагонзавод, который производит лучшие вагоны в России. А на сегодняшний день губернатор Александр Мишарин поставил перед нами задачу рассмотреть вопрос по созданию скоростного локомотива по типу поезда «Сапсан», отметил Александр Петров. По его словам, в области есть предприятия, которые производят необходимые для этого составляющие: несущие тележки, широкие алюминиевые листы, необходимую электронику, двигатели и титановое литье. Теперь это все необходимо соединить на общей технологической базе.