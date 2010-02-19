На Среднем Урале планируют создать высокоскоростной локомотив
19 февраля 2010, 16:32ОбществоArtem
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Это будет прорыв не только 21-го, но и 22-го века. Об этом рассказал АПИ бластной министр промышленности Александр Петров.
«У нас есть Уралвагонзавод, который производит лучшие вагоны в России. А на сегодняшний день губернатор Александр Мишарин поставил перед нами задачу рассмотреть вопрос по созданию скоростного локомотива по типу поезда «Сапсан», отметил Александр Петров. По его словам, в области есть предприятия, которые производят необходимые для этого составляющие: несущие тележки, широкие алюминиевые листы, необходимую электронику, двигатели и титановое литье. Теперь это все необходимо соединить на общей технологической базе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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