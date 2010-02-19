На Урале в выходные ожидаются экстремальные холода

В Нижнем Тагиле таких экстремальных холодов не ожидается. Как рассказала нам главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, максимум, что ожидает тагильчан – это 35 градусов ниже ноля. А уже в начале недели потеплеет до -15,-17 градусов. В связи с новой порцией морозов инспекторы ГИБДД призывают тагильских водителей быть внимательными. Дорожное полотно покрыто льдом и снегом, а прохожие в холода кутаются в воротники и надевают капюшоны, закрывающие обзор.