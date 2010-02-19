Театр драмы в г. Нижний Тагил может вновь распахнуть свои двери во второй половине марта

Всего после трагедии в пермской «Хромой лошади» в Нижнем Тагиле закрылись 3 клуба в микрорайонах и 2 театра: драматический и муниципальный молодежный. Сегодня на противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы Нижнего Тагила – больницах, школах, садиках, театрах, - необходимо 100 миллионов рублей. По словам Валентины Исаевой, за счет корректировки бюджета удалось найти 2,5 миллиона рублей на первоочередные противопожарные мероприятия в театрах. Это позволит открыться театру драмы, как ожидается, примерно через месяц. Повтор эфира с мэром Валентиной Исаевой слушайте на радио «Маяк – Нижний Тагил» 104,7 ФМ в субботу, 20-го февраля, в 15.05.