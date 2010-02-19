В г. Нижний Тагил незаконно срубленное дерево оборвало провода на железной дороге
19 февраля 2010, 16:38ОбществоArtem
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ЧП произошло на нижнетагильском отделении дороги, в районе перегона Анатольская-Быньговский.
Двое жителей близлежащей деревни незаконно срубили большую сосну. Дерево упало на контактную линию железной дороги. В результате произошёл обрыв кабеля, отвечающего за перевод стрелок и работу светофоров. Сигнал о таких происшествиях приходит к ремонтникам мгновенно. Поэтому проблема была быстро устранена. Движение поездов прервано не было, так как в это время там не проходили составы. Сотрудники транспортной милиции нашли виновников происшествия. Те признались в незаконной вырубке, объяснив, что срубили дерево на дрова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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