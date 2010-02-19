В г. Нижний Тагил незаконно срубленное дерево оборвало провода на железной дороге

Двое жителей близлежащей деревни незаконно срубили большую сосну. Дерево упало на контактную линию железной дороги. В результате произошёл обрыв кабеля, отвечающего за перевод стрелок и работу светофоров. Сигнал о таких происшествиях приходит к ремонтникам мгновенно. Поэтому проблема была быстро устранена. Движение поездов прервано не было, так как в это время там не проходили составы. Сотрудники транспортной милиции нашли виновников происшествия. Те признались в незаконной вырубке, объяснив, что срубили дерево на дрова.