Защитников отечества чествовали в г. Нижний Тагил
19 февраля 2010, 16:19ОбществоArtem
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На торжественном собрании юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и Почётной грамотой Главы Нижнего Тагила награждены фронтовики
Валерий Богданов, Василий Быков, Василий Вяткин, Михаил Лошкарёв, труженики тыла Василий Юнышев и Василий Курочкин.
А руководитель Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» Александра Ванюкова вручила двум тагильским семьям очень ценные для них документы с установленными сведениями о судьбе родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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