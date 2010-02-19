Защитников отечества чествовали в г. Нижний Тагил

А руководитель Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» Александра Ванюкова вручила двум тагильским семьям очень ценные для них документы с установленными сведениями о судьбе родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.