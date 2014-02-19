Акция! Квадрокация!

Заправил автомобиль - выиграл квадроцикл!

Сроки проведения: с 15 марта по 15 июня 2014г.

Территория проведения: вся сеть АЗС «Уралконтрактнефть».

Призовой фонд: 3 КВАДРОЦИКЛА и множество дополнительных призов от партнера акции – компании «Автотеатр» (авторегистратор, навигатор, антирадар и др.)

Для участия в акции просто заправь автомобиль:

1. Держателям бонусных карт необходимо с 15 марта по 15 июня заправить на АЗС «Уралконтрактнефть» от 17 литров бензина или 50 литров дизельного топлива за наличный или безналичный расчет. Каждая такая заправка автоматически приравнивается к участию в акции. Основанием для участия является чек, содержащий уникальный код: номер азс, дату и время заправки. Каждый чек автоматически фиксируется программой и сохраняется в памяти контрольно-кассового аппарата в течение всего периода акции. Каждая повторная покупка увеличивает шанс выигрыша в 2 раза!

В период проведения акции бонусы начисляются в стандартном режиме без каких-либо изменений. Покупка топлива за бонусы также принимается к участию на общих основаниях.

!!! Уважаемые владельцы бонусных карт, обратите внимание, в случае, если вам не приходят ежемесячные смс-отчеты о накопленных бонусах, просим предоставить уточненные личные данные операторам азс или в офис компании. Важно предоставлять правильные данные владельца карты (телефон, ФИО), чтобы в случае выигрыша представители компании могли легко с Вами связаться.

2. Тем, у кого нет бонусной карты, можно оформить ее на любой из АЗС «Уралконтрактнефть» или офисе компании по ул.Фрунзе,19 (тогда см п.1) или в период проведения акции с 15 марта по 15 июня заправить на АЗС «Уралконтрактнефть» от 17 литров бензина или 50 литров дизельного топлива за наличный или безналичный расчет, заполнить анкету, (спрашивать у операторов АЗС) и вместе с прикрепленным к ней чеком (без чека анкеты к участию в розыгрыше не принимаются) опустить в специальный ящик, расположенный на АЗС. Основанием для участия является чек, содержащий уникальный код: номер азс, дату и время заправки. Важно предоставлять правильные данные владельца анкеты (телефон, ФИО), чтобы в случае выигрыша представители компании могли с Вами связаться.