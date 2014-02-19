Акция! Квадрокация!
Заправил автомобиль - выиграл квадроцикл! Сроки проведения: с 15 марта по 15 июня 2014г. Территория проведения: вся сеть АЗС «Уралконтрактнефть».
Заправил автомобиль - выиграл квадроцикл!
Сроки проведения: с 15 марта по 15 июня 2014г.
Территория проведения: вся сеть АЗС «Уралконтрактнефть».
Призовой фонд: 3 КВАДРОЦИКЛА и множество дополнительных призов от партнера акции – компании «Автотеатр» (авторегистратор, навигатор, антирадар и др.)
Для участия в акции просто заправь автомобиль:
1. Держателям бонусных карт необходимо с 15 марта по 15 июня заправить на АЗС «Уралконтрактнефть» от 17 литров бензина или 50 литров дизельного топлива за наличный или безналичный расчет. Каждая такая заправка автоматически приравнивается к участию в акции. Основанием для участия является чек, содержащий уникальный код: номер азс, дату и время заправки. Каждый чек автоматически фиксируется программой и сохраняется в памяти контрольно-кассового аппарата в течение всего периода акции. Каждая повторная покупка увеличивает шанс выигрыша в 2 раза!
В период проведения акции бонусы начисляются в стандартном режиме без каких-либо изменений. Покупка топлива за бонусы также принимается к участию на общих основаниях.
!!! Уважаемые владельцы бонусных карт, обратите внимание, в случае, если вам не приходят ежемесячные смс-отчеты о накопленных бонусах, просим предоставить уточненные личные данные операторам азс или в офис компании. Важно предоставлять правильные данные владельца карты (телефон, ФИО), чтобы в случае выигрыша представители компании могли легко с Вами связаться.
2. Тем, у кого нет бонусной карты, можно оформить ее на любой из АЗС «Уралконтрактнефть» или офисе компании по ул.Фрунзе,19 (тогда см п.1) или в период проведения акции с 15 марта по 15 июня заправить на АЗС «Уралконтрактнефть» от 17 литров бензина или 50 литров дизельного топлива за наличный или безналичный расчет, заполнить анкету, (спрашивать у операторов АЗС) и вместе с прикрепленным к ней чеком (без чека анкеты к участию в розыгрыше не принимаются) опустить в специальный ящик, расположенный на АЗС. Основанием для участия является чек, содержащий уникальный код: номер азс, дату и время заправки. Важно предоставлять правильные данные владельца анкеты (телефон, ФИО), чтобы в случае выигрыша представители компании могли с Вами связаться.
Розыгрыш призов: в рамках акции будут проходить 3 розыгрыша, в каждом из которых разыграем КВАДРОЦИКЛ и множество других замечательных призов от партнера акции - компании «Автотеатр». Первый розыгрыш призов состоится на «Тагил-ТВ» 15 апреля в 19.55, второй – 15 мая в 19.55 и третий - 16 июня в 19.55. Каждый розыгрыш проходит в прямом эфире в присутствии комиссии. Все чеки с уникальными кодами и данными клиентов, накопленные за период акции, опускаются в барабан. Определение победителя осуществляется случайным образом путем выбора купонов из барабана одним из членов комиссии. Все чеки, принимающие участие в одном розыгрыше, к следующему не допускаются. В случае победы представители компании «Уралконтрактнефть» свяжутся с победителем по телефону. Для получения приза необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. По желанию победителя главный приз можно заменить на денежный эквивалент!