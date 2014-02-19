`АвтоВАЗ` выпустил 28-миллионную `Ладу`
19 февраля 2014, 09:09ОбществоРОман БОТов
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«АвтоВАЗ» сообщил о выпуске 28-миллионного автомобиля. Им стал серый универсал Lada Kalina.Юбилейной стала машина в топовой комплектации.
В перечень оборудования «Калины» вошли автоматическая коробка передач, полный электропакет, мультимедийная система и кондиционер. Стоимость такой машины составляет 474 тысячи 600 рублей.
В марте 2013 года «АвтоВАЗ» выпустил юбилейный экземпляр модели 4x4. Тогда с конвейера сошел двухмиллионный автомобиль.
Первой моделью, выпущенной в 1969 году Волжским автозаводом, был седан «ВАЗ-2101». Сегодня в Тольятти собирают 12 моделей. Самым доступным представителем линейки является седан Lada Granta, стоимость которого в базовой комплектации составляет 279 тысяч рублей.
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