`АвтоВАЗ` выпустил 28-миллионную `Ладу`

В перечень оборудования «Калины» вошли автоматическая коробка передач, полный электропакет, мультимедийная система и кондиционер. Стоимость такой машины составляет 474 тысячи 600 рублей.

В марте 2013 года «АвтоВАЗ» выпустил юбилейный экземпляр модели 4x4. Тогда с конвейера сошел двухмиллионный автомобиль.

Первой моделью, выпущенной в 1969 году Волжским автозаводом, был седан «ВАЗ-2101». Сегодня в Тольятти собирают 12 моделей. Самым доступным представителем линейки является седан Lada Granta, стоимость которого в базовой комплектации составляет 279 тысяч рублей.