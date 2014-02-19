Что делать, если сосулька упала на вашу машину? Советы тагильчанам
Из-за обильных снегопадов и резкого потепления в течение последних двух дней возросла опасность схода снега с крыш, а также падения сосулек. ГУ МЧС по Свердловской области предлагает ряд полезных советов, куда стоит обратиться, если вы хотите предотвратить беду или же сами стали жертвой.
Если вы пешеход
Важно помнить, если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Если вы автовладелец
В случае, когда сосулька упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. Если на автомобиль упал с крыши снег или сосульки, где были вывешены сигнальные ленты, а вы их проигнорировали, или припарковали автомобиль под шлагбаумом «Парковка запрещена. Возможен сход снега» - ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.
Кому сообщить, чтобы убрали снег и сосульки
Если сосульки образовались на кровле торгового центра, магазина, другого учреждения – сообщите об этом администрации. Если вы видите, что с крыши вашего или другого жилого дома свисает снежно-ледяная глыба, звоните в управляющую компанию этого дома.
Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить автомобили вблизи зданий.
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