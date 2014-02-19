Что делать, если сосулька упала на вашу машину? Советы тагильчанам

Если вы пешеход

Важно помнить, если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Если вы автовладелец

В случае, когда сосулька упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. Если на автомобиль упал с крыши снег или сосульки, где были вывешены сигнальные ленты, а вы их проигнорировали, или припарковали автомобиль под шлагбаумом «Парковка запрещена. Возможен сход снега» - ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.

Кому сообщить, чтобы убрали снег и сосульки

Если сосульки образовались на кровле торгового центра, магазина, другого учреждения – сообщите об этом администрации. Если вы видите, что с крыши вашего или другого жилого дома свисает снежно-ледяная глыба, звоните в управляющую компанию этого дома.

Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить автомобили вблизи зданий.