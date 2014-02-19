Китайцы стали совладельцами группы PSA Peugeot Citroen
Французская группа PSA Peugeot Citroen официально объявила о том, что 14 процентов ее акций перешли китайской компании DongFeng. Как уточняет Reuters, за такое количество акций автопроизводитель из КНР заплатит 800 миллионов евро. Аналогичную сумму за такой же пакет ценных бумаг отдаст французское правительство.
В PSA Peugeot Citroen также намерены выпустить дополнительные акции. Их смогут приобрести нынешние акционеры французской компании в соответствии с уже имеющимся у них пакетам. За счет этих действий, а также продажи доли DongFeng и французскому правительству в PSA планируют увеличить свой капитал на три миллиарда евро.
Французский автопроизводитель также отчитался о своих убытках по итогам 2013 года. Потери составили 2,317 миллиарда евро. В 2012 году убыток PSA Peugeot Citroen, вызванный резким падением стоимости активов группы, достиг пяти миллиардов евро. Этот показатель стал рекордным за все время существования компании.
Ранее сообщалось о том, что из состава акционеров PSA Peugeot Citroen намерен выйти концерн General Motors. Американцы заявили о решении продать семь процентов ценных бумаг, полученных в ходе создания альянса с французами, так как PSA более не требуется поддержка со стороны GM.