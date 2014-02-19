Китайцы стали совладельцами группы PSA Peugeot Citroen

В PSA Peugeot Citroen также намерены выпустить дополнительные акции. Их смогут приобрести нынешние акционеры французской компании в соответствии с уже имеющимся у них пакетам. За счет этих действий, а также продажи доли DongFeng и французскому правительству в PSA планируют увеличить свой капитал на три миллиарда евро.

Французский автопроизводитель также отчитался о своих убытках по итогам 2013 года. Потери составили 2,317 миллиарда евро. В 2012 году убыток PSA Peugeot Citroen, вызванный резким падением стоимости активов группы, достиг пяти миллиардов евро. Этот показатель стал рекордным за все время существования компании.