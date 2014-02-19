Новые технологии в производстве деревянных окон

Пара слов о сортах древесины

С натуральной древесиной Вы точно не прогадаете

Напоследок, стоит, пожалуй, упомянуть о тех достоинствах древесины, которые не сразу приходят на ум. Итак. Древесина имеет низкую теплопроводность, что позволяет лучше защищать жилище, как от холода, так и от жары. Натуральный материал «дышит», а это избавляет Вас от волнений на тему недостатка кислорода и излишней влажности в помещении. Хвойные сорта, такие как сосна или лиственница являются естественным барьером для плесени, грибка и мелких насекомых. А еще натуральное дерево – это отличная шумоизоляция, что для жителя современного мегаполиса имеет немалое значение.