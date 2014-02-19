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С 2015 года управлять многоквартирными домами без лицензии будет запрещено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 2015 года управлять многоквартирными домами без лицензии будет запрещено

19 февраля 2014, 12:15ОбществоЕвгения
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