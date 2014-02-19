У бизнесменов Нижнего Тагила в приоритете городские номера

Инна, расскажите, как часто сегодня подключают городские номера пользователи мобильной связи?

Нашим клиентам в Нижнем Тагиле мы предложили услугу «Городской за ноль». Короткая нумерация начинается на 211 и 212.

Сегодня мы отмечаем, что услуга подключения городского номера становится все более популярной среди наших клиентов. Примерно четверть из тех, кто посещает офисы корпоративного обслуживания оператора интересуются этой возможностью. При этом особый интерес к этой услуге мы наблюдаем именно со стороны компаний малого и среднего бизнеса.

Инна, сейчас, когда у всех уже есть мобильные телефоны, почему люди все-таки подключают городские номера?

Сегодня бизнес стремится совершенствовать свою деятельность, привлечь максимальное количество клиентов, поэтому простой и запоминающийся номер телефона не роскошь, а вполне оправданная потребность. Кроме того, зачастую вместе с городским номером наши клиенты подключают услугу «Мобильная АТС», которая позволяет устанавливать фирменное приветствие при звонке клиентов, автоответ, переадресации и много другое.

В чем все же преимущества городского номера?

Городской номер позволяет вам подключить и использовать короткий телефонный номер в дополнение к основному 11-значному. При этом последние цифры федерального и городского номера могут совпадать. Городской номер короче, чем федеральный, он легко запоминается и выигрышно смотрится на рекламных щитах, в объявлениях на телевидении и радио, на визитках. Также важно, что при переезде в новый офис клиент сохранит свой городской номер, а соответственно и клиентов.

Действительно ли в «МегаФоне» можно подключить городской номер бесплатно?

Сейчас у наших клиентов есть возможность подключить и использовать короткий телефонный номер в дополнение к 11-значному федеральному номеру без абонентской платы и платы за подключение. Все что необходимо клиенту – это прийти в салон связи «МегаФона» и при подключении нового федерального номера с одним из тарифных планов - «Корпоративный безлимит» или «Корпоративный стандарт» - наши специалисты предложат вам бесплатно подключить услугу «Городской номер». Остается только согласиться!