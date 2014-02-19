В Нижнем Тагиле 10 беспородных животных обзавелись хозяевами – итоги выставки (ФОТО)

Цель данного мероприятия: пропаганда человечности, заботы и ответственности по отношению к братьям нашим меньшим. В этот раз на выставке животных спрос превышал предложение. Почти сразу животных забирали в добрые руки, активисты даже не успевали привозить животных. Итог выставки – 10 животных обрели новых хозяев.

О тех животных, которые остались, позаботится общество по защите животных «ЗооМир». Для их содержания посетители выставки передали корма и пожертвовали денежные средства. Кроме того, во время мероприятия работала площадка с волонтерами, где дети могли сделать животных из бумаги. Новшеством мероприятия стала сувенирная лавка. где любой тагильчанин мог приобрести сувенирные подарки и лакомства для своих любимцев.