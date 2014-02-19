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В Нижнем Тагиле 10 беспородных животных обзавелись хозяевами – итоги выставки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле 10 беспородных животных обзавелись хозяевами – итоги выставки (ФОТО)

19 февраля 2014, 10:30Общество
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