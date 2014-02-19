В Нижнем Тагиле 10 беспородных животных обзавелись хозяевами – итоги выставки (ФОТО)
В воскресенье, 16 февраля, активисты Молодой Гвардии в Нижнем Тагиле и общественная организация по защите животных «ЗооМир» провели очередную, уже тринадцатую по счету выставку беспородных животных.
Цель данного мероприятия: пропаганда человечности, заботы и ответственности по отношению к братьям нашим меньшим. В этот раз на выставке животных спрос превышал предложение. Почти сразу животных забирали в добрые руки, активисты даже не успевали привозить животных. Итог выставки – 10 животных обрели новых хозяев.
О тех животных, которые остались, позаботится общество по защите животных «ЗооМир». Для их содержания посетители выставки передали корма и пожертвовали денежные средства. Кроме того, во время мероприятия работала площадка с волонтерами, где дети могли сделать животных из бумаги. Новшеством мероприятия стала сувенирная лавка. где любой тагильчанин мог приобрести сувенирные подарки и лакомства для своих любимцев.
Организаторы выражают благодарность жителям города, МО партии «Единая Россия» и волонтерам «Молодой Гвардии» за участие и помощь.
Фото предоставлены Мариной Хрусталевой
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