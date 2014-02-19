В Нижнем Тагиле прошел слет некоммерческих организаций

Как сообщает пресс-служба Администрации города, почти 300 представителей из более 150 некоммерческих организаций Нижнего Тагила приняли участие в слете. Они поделились с коллегами наработанным опытом, согласовали свои действия в работе с администрацией муниципального образования и городской Думой, сформировали совет НКО, приняли активное участие в работе информационного центра, где предлагали свои идеи социального партнерства. На слете были организованы галерея и выставка НКО. Каждый участник мог внести предложения по развитию сайта «Добрый Тагил. РФ».

Слет собирается с 2002 года. Тогда в городе действовало немногим более десятка общественных организаций. Сегодня в Тагиле 152 некоммерческие общественные организации и 34 органа территориального общественного самоуправления. Только в прошлом году на реализацию мероприятий НКО получили грантов и субсидий из местного бюджета на сумму 5 млн рублей. Еще 3 млн были привлечены из области. В связи с высокой активностью тагильчан было принято решение увеличить сумму средств на данные цели в бюджете города в 2014 году. Во взаимодействии органов местного самоуправления и НКО акцент будет сделан на работу с молодежью. В частности, уже сейчас в городе начинает действовать проект «Я хочу жить в Тагиле».