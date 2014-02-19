В России появился обновленный Nissan Patrol

Внедорожник получил новый передний бампер с хромированными секциями противотуманных фар, измененную решетку радиатора и светодиодные фары головного света, которые пришли на смену ксеноновым. Кроме того, у модели появились другие задние фонари, убирающиеся омыватели фар, 20-дюймовые легкосплавные колеса нового дизайна, а также иные материалы отделки салона.

Силовая установка Nissan Patrol осталась прежней. Внедорожник по-прежнему оснащается 5,6-литровой бензиновой «восьмеркой» мощностью 405 лошадиных сил (560 Нм) и семиступенчатой автоматической коробкой передач. До «сотни» 2,7-тонный автомобиль способен ускоряться за 6,6 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час. Расход топлива в городском цикле составляет 20,6 литра на сто километров пробега.

Обновленный внедорожник обзавелся системами кругового видеообзора нового поколения с увеличенным до 180 градусов углом обзора спереди, распознавания движущихся объектов и предотвращения столкновения при движении задним ходом (в случае опасности столкновения электроника может самостоятельно задействовать тормоза).

Модель будет предлагаться в трех комплектациях: Base, High и Top. Первая из них имеет трехзонный климат-контроль, систему доступа в салон без ключа, электропривода руля, кресел и зеркал, вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, а также аудиосистему Bose с 13 динамиками, Bluetooth, жестким диском и DVD-проигрывателем. Стоимость внедорожника в базовом оснащении составляет 3 миллиона 223 тысячи 500 рублей. Дорестайлинговый Patrol стоил минимум 2 миллиона 790 тысяч рублей.