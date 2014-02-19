Выставка «Лаковое искусство Тагила» открылась в музее-заповеднике (ФОТО)

На ней представлены работы мастеров компании «ЛИТА» - одной из ведущих компаний, работающих в сфере народных промыслов. На выставке представлено около двухсот работ 18 мастеров, большинство которых посветило подносному промыслу уже не одно десятилетие и имеют большой опыт. Художники компании не только изучают и сохраняют культурное наследие Урала, работая в традиционных для тагильского промысла техниках росписи по металлу, но и развивают его. В частности, на выставке представлены как знаменитая тагильская цветочная роспись, так и виды Нижнего Тагила, пейзажи, лубок, натюрморт, портрет и многофигурные композиции, выполненные на подносах.

Посещение выставок не только позволяет провести интересно время, но и способствует развитию человека. Духовно развиваясь, вы учитесь осознавать себя нечто большим, чем вы есть. Вы проникаем в тайны собственного бытия и мироздания. Расширяете свое сознание и парите над своей жизнью, познавая истину. Чем бы вы ни занимались в своей жизни, какой бы опыт не переживали, мы желаем вам, чтобы ваше развитие пролегало по пути гармонии, преображения, радости и процветания. Всю информацию о развлечениях, отдыхе и искусстве можно узнать на сайте http://smilekaluga.ru.