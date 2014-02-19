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Выставка «Лаковое искусство Тагила» открылась в музее-заповеднике (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка «Лаковое искусство Тагила» открылась в музее-заповеднике (ФОТО)

19 февраля 2014, 09:55ОбществоЕвгения
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