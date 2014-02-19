Завтра Центральная библиотека Нижнего Тагила приглашает всех на блины!
19 февраля 2014, 14:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завтра, 20 февраля в 14:00 в Центральной городской библиотеке пройдет интересная праздничная программа «Встречаем Масленицу!».
Тагильчан и гостей города приглашают узнать об истории праздника, послушать выступление фольклорного ансамбля «Соловейка», а также угоститься блинами.
Добавим, праздничные народные гуляния традиционно выпадают на середину марта. Как и в прошлом году, в Нижнем Тагиле пройдет большая развлекательная программа для горожан с обязательным зрелищным сжиганием чучела зимы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей