Завтра Центральная библиотека Нижнего Тагила приглашает всех на блины!

Тагильчан и гостей города приглашают узнать об истории праздника, послушать выступление фольклорного ансамбля «Соловейка», а также угоститься блинами.

Добавим, праздничные народные гуляния традиционно выпадают на середину марта. Как и в прошлом году, в Нижнем Тагиле пройдет большая развлекательная программа для горожан с обязательным зрелищным сжиганием чучела зимы.