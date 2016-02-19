Екатеринбурженка выиграла поездку в Сочи

Сеть АЗС «Газпромнефть» подвела итоги зимней федеральной акции «Заправьтесь по-чемпионски!», которая прошла в конце прошлого года. Всего в акции приняло участие свыше 4 миллионов автолюбителей.

Для того чтобы стать одним из шести обладателей главного приза – путевки в Сочи – необходимо было с 5 октября по 27 декабря 2015 года заправлять автомобиль, собирать отметки в специальном купоне и выполнить творческое задание на спортивную тематику.

Из числа участников, приславших наиболее интересные работы в творческом конкурсе, и были определены финалисты, в числе которых – жительница столицы Урала Александра Гомзина.

«В Сочи мы с мужем были очень давно, еще до Олимпиады. И с тех пор мечтали снова посетить этот город, который сейчас изменился до неузнаваемости! Благодарю сеть АЗС «Газпромнефть» за возможность отправиться в долгожданное путешествие и увидеть знаменитые достопримечательности своими глазами», – поделилась своими эмоциями и ожиданиями Александра Гомзина.

1 марта Александра вместе с победителями акции со всей страны отправится в путешествие, где их ждет недельная насыщенная программа: знакомство с Олимпийскими объектами, поездка на Красную поляну и Роза Хутор, тест-драйв гоночного такси на «Сочи Автодроме», посещение крупнейшего в мире парка экстремальных развлечений и многое другое.

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