Как быстро сбросить вес и сохранить красивую фигуру? (ФОТО, ВИДЕО)

Снижение веса ни в коем случае не стоит воспринимать как модную тенденцию, когда девушки всего мира подгоняют свое тело под «идеальные параметры», массово голодают, приобретая страшные диагнозы типа булимии или анорексии.

Не менее глупо начинать худеть из-за чьих-то высказываний. «Ты толстая» - с озвучивания этого факта в подобной жесткой манере начинается огромное количество трагедий. Кого-то бросают мужчины ради молодых и стройных красоток: тут, конечно, вопрос больше к самим мужчинам, но проблему лишнего веса это все-таки не отменяет. Кто-то, глядя на моделей из гламурных журналов, предъявляет к себе какие-то завышенные требования и потом просто не может остановиться... В итоге устранение лишнего веса становится настоящей войной с собственным организмом. Но ведь человек должен жить в гармонии с собой!

Причины, по которым человек принимает решение снижать вес, могут быть разные. Желание одевать одежду меньшего размера, недовольство своим отражением в зеркале, ухудшающиеся отношения с супругом, повышение самооценки и, конечно, необходимость в улучшении здоровья.

Похудение - это изначально большой стресс для организма. И устраивать дополнительные проблемы, изнуряя пациентов голоданием или тяжелыми физическими нагрузками, мы не будем. Наша первая задача при знакомстве с клиентом заключается в том, чтобы разобраться в причинах набора лишнего веса и помочь найти оптимальный и легкий способ снизить вес именно этому человеку рассказывает Дмитрий Зуев, ведущий специалист Центра Доктора Гаврилова в Нижнем Тагиле.

То есть начинается курс снижения веса с тренинга коррекции пищевого поведения, где с человеком работает специалист, который помогает легко - без диет и голодовок - изменить свое поведение за столом, осознать истинные причины набора лишнего веса и навсегда избавиться от них. Специалист помогает сформировать четкую, понятную мотивацию.

Человек сам должен хотеть похудеть. «Из-под палки» такое не делается. А с четкой мотивацией успехи и появляются быстрее, и, главное, сохраняются.

Когда Лариса Калабина пришла в Центр Доктора Гаврилова, ее вес был критическим. В январе исполнился год, как Лариса Викторовна посещает занятия Центра. За это время женщине удалось не только существенно похудеть - на 70 кг, но и постоянно сохранять новый вес.

В Центре работают очень отзывчивые люди. Они способны помочь человеку выбраться из своей ситуации. У меня просто началась вторая жизнь! -- делится впечатлениями Лариса Викторовна Калабина.

Еще один прекрасный результат показала тагильчанка Инга Якимова. Она похудела на 36 килограммов!

Инга Якимова. До: 110 кг. После: 74 кг

Я недавно перенесла операцию на сердце. С моим прежним весом данная операция была просто невозможна. Врачи похвалили, что я смогла снизить свой вес и попасть на операцию. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше!

Примечательно, что эффект от занятий чувствует на себе не только сам пациент, но и его семья.

Во время снижения веса улучшается состояние всех членов семьи - супругов, детей, других родственников. Улучается психологическая атмосфера в семье, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной. Противопоказаний практически нет, причем мы помогаем и детям до 18 лет: их мы приглашаем на занятия в присутствии родителей.

Однако следят за своим весом не только женщины. Мужчинам также зачастую требуется помощь специалистов.

Я посетил первое занятие, второе, третье... На четвертом понял: в этом что-то есть! И вот уже многие месяцы сохраняю свой результат, - рассказывает TagilCity.ru бизнесмен Сергей Шуравин. - Я весил 110 кг. Понял, что пора что-то менять, когда за спиной уже стали шептаться о моем весе. А я ведь руководитель! И решил заняться снижением веса. Я сбросил вес до 88 кг - меня даже перестали узнавать на улице. Сейчас я вешу 90-93 кг, это мой комфортный вес. Самое интересное, что у меня был артрит, постоянно болел позвоночник и давление зашкаливало - 210/140. А когда я похудел - давление стало нормальным, исчезли все боли в суставах и спине. Теперь направил в Центр Доктора Гаврилова своего знакомого, он уже сбросил 27 кг.

Также замечательных результатов достиг тагильчанин Андрей Бабанин.

Я какое-то время худел самостоятельно, мне удалось скинуть 10-15 килограммов. Но этого было недостаточно, и я обратился в Центр Доктора Гаврилова. Благодаря его специалистам я убрал еще порядка 30 кг говорит Андрей Сергеевич.

Важно понимать: на занятиях никто не даст вам волшебную пилюлю от всех проблем. Работа над собой - одна из самых сложных и интересных. Ведь если человек 20, 30, 40 или даже 50 лет жил с определенными привычками и придерживался одного и того же образа жизни, то ему будет непросто научиться жить по-новому. Вспомните, как в детстве вы учились писать: красивые буквы стали появляться только после длительных тренировок в прописях. Также и здесь - понадобятся время и труд.

В первый месяц вес снижается, как правило, быстрее. Затем идет период адаптации, привыкания и со 2-3 месяца устанавливается средняя динамика снижения веса. Примечательно, что со временем вес уходит уже в меньшей степени. Однако уменьшаются объемы тела. Например, при потере всего 2-3 кг веса может уйди 10 см в обхвате талии. Это связано с тем, что снижается объем жировых тканей, но растет объем мышц. В целом тело выглядит уже гораздо лучше, а на весах показатели отличаются не так разительно.

Вообще все звучит (и выглядит!) так многообещающе, что хочется спросить: а в чем же подвох? Зомбируют они там людей, что ли? Или «подсаживают» на БАДы?

Нет! Никаких специальных препаратов мы не применяем, гипноз или любое другое воздействие на подсознание не используем. Просто даем человеку инструменты, которыми он пользуется самостоятельно, и обеспечиваем поддержку на всем пути снижения веса и закрепления достигнутых результатов. Помогаем легко наладить правильное питание, не исключая любимых продуктов. Выдаем индивидуальные рекомендации, которые помогают не только снизить вес, но и избавиться от многих заболеваний.

Программа начинается с первичной консультации, где проводится диагностика состава тела методом импедансометрии, определяется идеальный вес человека и прогнозируется динамика снижения веса. Первичная консультация бесплатная! Далее следует интенсивный 16-часовой тренинг (4 дня по 4 часа) коррекции пищевого поведения. Вас ждут интересные и эффективные техники и упражнения, благодаря которым вес начинает снижаться легко и комфортно. Поверьте, скучно не будет!

Каждому клиенту выдается книга с методическими рекомендациями. В программу входит функциональная диагностика! Это инновационный метод, позволяющий нормализовать работу отделов головного мозга для снижения пищевой зависимости! Через месяц проводится 5-я встреча, на которой разбираются накопившиеся вопросы и проводятся техники для закрепления навыков и достигнутых результатов. Затем, в течение минимум года, проводятся ежемесячные встречи. Также в программу входят еженедельные медитативные практики (сеансы аудио-визуальной стимуляции). Плюс к этому - интернет-сопровождение и возможность общаться с личным психотерапевтом онлайн! Всего в течение года Вы получаете минимум 50 часов групповых занятий со специалистом и неограниченное количество индивидуальных консультаций, плюс - ежемесячная диагностика, которая помогает управлять снижением веса.

На сегодняшний день Центр снижения веса Доктора Гаврилова обладает всем необходимым для комфортного и безопасного снижения веса:

Уникальный, защищенный 8 патентами метод снижения веса и восстановления здоровья, основанный на комплексном подходе.

Команда дипломированных и сертифицированных специалистов – психотерапевтов, терапевтов, эндокринологов, диетологов, остеопатов, биологов, генетиков, клинических психологов – которые прошли обучение в Институте функциональной медицины (IFM, USA) и имеют большой опыт работы в области персонифицированной, антивозрастной и эстетической медицины.

Инновационные технологии, прекрасно зарекомендовавшие себя в области восстановления здоровья и снижения веса (IFM USA, Amen Clinics USA, PreventAge Россия).

Уникальная система поддержки клиентов – онлайн-программы, интернет-сопровождение и спецпроекты (Интернет-клиника похудения доктора Гаврилова, Онлайн-школа, Эко-магазин, Кухня доктора Гаврилова), позволяющие снижать вес, не выходя из дома.

Кроме того, наши клиенты могут воспользоваться дополнительными процедурами: прессотерапией, лимфодренажным и ручным массажем, что поможет вывести из организма лишнюю жидкость и сделает снижение веса более быстрым и комфортным. Также проводятся занятия по «восточным танцам», психологические тренинги и клубные встречи.